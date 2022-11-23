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Маркетплейсы не вывели из-под запрета продавать товары с пропагандой ЛГБТ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - С принятием пакета законов об ужесточении запретов пропаганды ЛГБТ, маркетплейсам будет запрещено продавать товары, пропагандирующие ЛГБТ, заявил на пленарном заседании Госдумы председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

"Данная поправка говорит о том, что не допускается продажа товаров, в том числе импортных, содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность, поэтому она, конечно же, будет распространяться и на маркетплейсы, на компьютерную интернет-торговлю", - объяснил он.

"Если мы запретим с вами, к примеру, продажу литературы, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, в книжных магазинах, но при этом оставим возможность покупать их через интернет, в этом случае грош цена нашим законам", - добавил он.

Он заверил, что по этому вопросу проводилось широкое обсуждение с отраслью.

"Понятно, что любые нововведения бизнес априори воспринимает настороженно, потому что это требует перестройки у них, но в данном случае нам надо определить, что для нас имеет приоритетный интерес: сверхприбыли или интересы наших людей, нашего народа, защита традиционных ценностей", - сказал он.

Поправка принята в рамках рассмотрения в среду во втором чтении проекта закона о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии, смены пола, внесенного за подписью около 400 депутатов Госдумы.

Александр Хинштейн Госдума
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