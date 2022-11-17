Власти Крыма сообщили о сбитом беспилотнике под Феодосией

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Беспилотник сбит в районе подстанции "Кафа" около крымской Феодосии, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"По подстанции "Кафа". Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции. Повреждений нет, энергоснабжение не нарушено", - написал Крючков в своем телеграм-канале в четверг.

Подстанцию "Кафа" запустили в 2015 году для обеспечения работы энергомоста в Крым из Краснодарского края.

С августа в Крыму и Севастополе сообщается о периодической работе ПВО. В основном речь идет об уничтожении небольших беспилотников.

В Крыму с апреля действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности.