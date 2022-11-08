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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:01

Губернатор Севастополя сообщил о срабатывании ПВО над морем

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Севастополе во вторник утром сработала система ПВО, сообщил в Telegram губернатор региона Михаил Развожаев.

"По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией", - добавил он.

О работе ПВО в Крыму и Севастополе местные власти не раз сообщали с августа, часто уточнялось, что ПВО реагировали на небольшие беспилотники.

В Крыму с апреля действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности, в Севастополе - с конца июля.

Хроника 24 февраля – 08 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Севастополь Михаил Развожаев Крым
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