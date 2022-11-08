Губернатор Севастополя сообщил о срабатывании ПВО над морем

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Севастополе во вторник утром сработала система ПВО, сообщил в Telegram губернатор региона Михаил Развожаев.

"По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией", - добавил он.

О работе ПВО в Крыму и Севастополе местные власти не раз сообщали с августа, часто уточнялось, что ПВО реагировали на небольшие беспилотники.

В Крыму с апреля действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности, в Севастополе - с конца июля.