В Александрийской церкви прекратили поминать патриарха Кирилла

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Священный Синод Александрийского патриархата решил прекратить поминовение имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время литургии в ряду имен предстоятелей православных церквей, сообщает греческое агентство церковных новостей "Ромфеа".

На этом же заседании Синода, которое началось во вторник в Каире, было решено "лишить епископского сана" патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида.

В Русской православной церкви имя Александрийского патриарха не поминают уже почти три года - после соответствующего решения Синода в Москве.

Поводом для межцерковного конфликта стало признание в декабре 2019 года Александрийским патриархом Православной церкви Украины, которую РПЦ считает неканонической.

Позже в адрес московского Синода стали поступать многочисленные обращения с просьбой о переходе в РПЦ от священников из Африки, которая до недавних пор считалась канонической территорией Александрийского патриархата. В итоге в конце 2021 года Синод Русской церкви постановил образовать в Африке патриарший экзархат, что вызвало резкое недовольство епископов Александрийского патриархата.