Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:39

В Александрийской церкви прекратили поминать патриарха Кирилла

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Священный Синод Александрийского патриархата решил прекратить поминовение имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время литургии в ряду имен предстоятелей православных церквей, сообщает греческое агентство церковных новостей "Ромфеа".

На этом же заседании Синода, которое началось во вторник в Каире, было решено "лишить епископского сана" патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида.

В Русской православной церкви имя Александрийского патриарха не поминают уже почти три года - после соответствующего решения Синода в Москве.

Поводом для межцерковного конфликта стало признание в декабре 2019 года Александрийским патриархом Православной церкви Украины, которую РПЦ считает неканонической.

Позже в адрес московского Синода стали поступать многочисленные обращения с просьбой о переходе в РПЦ от священников из Африки, которая до недавних пор считалась канонической территорией Александрийского патриархата. В итоге в конце 2021 года Синод Русской церкви постановил образовать в Африке патриарший экзархат, что вызвало резкое недовольство епископов Александрийского патриархата.

РПЦ ПЦУ Александрийский патриархат патриарх Кирилл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 22 ноября

"Росатом" не столкнулся с серьезными отказами от топливных контрактов

АКИТ просит отложить принятие поправки о запрете продажи товаров с нелегальной информацией

Персонал S7 проинструктировали на случай введения максимального уровня безопасности

Минск попросил "Транснефть" повысить тариф на транзит нефти на 39%

"Газпром" сообщил, что часть газа для Молдавии "оседает" на Украине

"Газпром" сообщил, что часть газа для Молдавии "оседает" на Украине

Евтушенков заявил, что переговоры АФК о покупке заводов IKEA продолжаются

Евтушенков заявил, что переговоры АФК о покупке заводов IKEA продолжаются

Участникам СВО будет засчитываться двойной пенсионный стаж

Военная операция России в Сирии

В Кремле призвали к сдержанности все стороны конфликта на севере Сирии

В Кремле призвали к сдержанности все стороны конфликта на севере Сирии
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили об обстреле района Запорожской АЭС из крупнокалиберной артиллерии ВСУ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });