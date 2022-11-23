Что случилось этой ночью: среда, 23 ноября

Атака беспилотников ВСУ на Балаклавскую ТЭС, прекращение поминовения патриарха Кирилла Александрийской церковью, предложение ЕС о переходном периоде перед введением "потолка" цен на нефть РФ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Губернатор Севастополя сообщил о попытке дронов атаковать Балаклавскую ТЭС. По словам Михаила Развожаева, силы ПВО сбили два беспилотника, а ВМФ ранее отразил атаки трех БПЛА. Пожары и повреждения гражданской инфраструктуры не были зафиксированы, пострадавших тоже нет.

- В Александрийской церкви прекратили поминать патриарха Кирилла. В Русской православной церкви имя Александрийского патриарха не поминают уже почти три года.

- ЕС предложил ввести 45-дневный переходный период перед введением лимита цен на нефть РФ. Его действие будет касаться нефти, загруженной до 5 декабря и разгруженной до 19 января.

- WSJ сообщила о скором согласовании потолка цен на российскую нефть не выше $70 за баррель. Встреча представителей 27 стран ЕС, которые могут утвердить предел цен, запланирована на 23 ноября. Страны G7, как ожидается, одобрят "потолок" цен синхронно с ЕС.

- Группа сенаторов США призвала Пентагон предоставить Украине ударные беспилотники. По их мнению, предоставление Киеву дронов MQ-1C Gray Eagle "является важным шагом в долгосрочной перспективе".