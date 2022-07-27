За первые семь месяцев работы РПЦ удвоила число своих клириков в Африке

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В настоящее время число клириков Русской православной церкви в Африке составляет около 200 человек, это вдвое больше, чем было в конце прошлого года, на момент создания африканского экзархата.

"С момента учреждения Священным Синодом РПЦ Патриаршего экзархата Африки 29 декабря 2021 года, когда в лоно Русской православной церкви были приняты 102 клирика Александрийского патриархата, не пожелавшие оставаться в расколе, который учинил патриарх Варфоломей и поддержал патриарх Феодор, число духовенства нашего экзархата увеличилось вдвое", - написал патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид в своем телеграм-канале.

По его словам, несмотря на угрозы и притеснения со стороны греческого епископата Африки, судебные и полицейские преследования, изгнание общин из храмов, лишение жилья и средств к существованию, давление на семьи и отчисления детей из школ, "настоятели со своей паствой остались верными своему выбору - они принадлежат Церкви, хранящей каноны, переданные от святых апостолов и отцов".

Митрополит Леонид рассказал, что, вопреки препятствиям, чинимым Александрийским патриархатом, духовенство экзархата регулярно совершает богослужения под открытым небом, в палатках и арендуемых помещениях. Зачастую приходы не имеют постоянного места служб, престолов, освященных в честь святых или праздников. Тем не менее здесь совершается евхаристия (причастие), налажена литургическая жизнь, принимают крещение новые члены Церкви, и "проповедь Евангелия простирается на всём континенте, достигая самые отдаленные уголки и поселения".

Патриарший экзарх пообещал, что РПЦ будет делать всё возможное для организации приходской жизни в Африке, помощи своим клирикам и прихожанам, для их защиты и поддержки, реализации гуманитарных программ и образовательных проектов на континенте.

В ноябре 2019 года Александрийский патриарх Феодор признал неканоническую церковь Украины (ПЦУ), созданную Константинопольским патриархатом за год до этого. Между тем многие священнослужители Александрийской церкви, канонической территорией которой является Африка, с этим не согласились и изъявили желание перейти в Московский патриархат. В конце декабря 2021 года их просьба была удовлетворена: Синод в Москве принял в РПЦ более сотни священников из разных стран Африки, что вызвало негодование со стороны Александрийского патриархата.