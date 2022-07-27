Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

За первые семь месяцев работы РПЦ удвоила число своих клириков в Африке

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В настоящее время число клириков Русской православной церкви в Африке составляет около 200 человек, это вдвое больше, чем было в конце прошлого года, на момент создания африканского экзархата.

"С момента учреждения Священным Синодом РПЦ Патриаршего экзархата Африки 29 декабря 2021 года, когда в лоно Русской православной церкви были приняты 102 клирика Александрийского патриархата, не пожелавшие оставаться в расколе, который учинил патриарх Варфоломей и поддержал патриарх Феодор, число духовенства нашего экзархата увеличилось вдвое", - написал патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид в своем телеграм-канале.

В РоссииВ российских монастырях появятся послушники из АфрикиЧитать подробнее

По его словам, несмотря на угрозы и притеснения со стороны греческого епископата Африки, судебные и полицейские преследования, изгнание общин из храмов, лишение жилья и средств к существованию, давление на семьи и отчисления детей из школ, "настоятели со своей паствой остались верными своему выбору - они принадлежат Церкви, хранящей каноны, переданные от святых апостолов и отцов".

Митрополит Леонид рассказал, что, вопреки препятствиям, чинимым Александрийским патриархатом, духовенство экзархата регулярно совершает богослужения под открытым небом, в палатках и арендуемых помещениях. Зачастую приходы не имеют постоянного места служб, престолов, освященных в честь святых или праздников. Тем не менее здесь совершается евхаристия (причастие), налажена литургическая жизнь, принимают крещение новые члены Церкви, и "проповедь Евангелия простирается на всём континенте, достигая самые отдаленные уголки и поселения".

Патриарший экзарх пообещал, что РПЦ будет делать всё возможное для организации приходской жизни в Африке, помощи своим клирикам и прихожанам, для их защиты и поддержки, реализации гуманитарных программ и образовательных проектов на континенте.

В ноябре 2019 года Александрийский патриарх Феодор признал неканоническую церковь Украины (ПЦУ), созданную Константинопольским патриархатом за год до этого. Между тем многие священнослужители Александрийской церкви, канонической территорией которой является Африка, с этим не согласились и изъявили желание перейти в Московский патриархат. В конце декабря 2021 года их просьба была удовлетворена: Синод в Москве принял в РПЦ более сотни священников из разных стран Африки, что вызвало негодование со стороны Александрийского патриархата.

Африка РПЦ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четыре человека погибли в результате землетрясения на севере Филиппин

Четыре человека погибли в результате землетрясения на севере Филиппин

Китай осуществил первый запуск твердотопливной ракеты "Лицзянь-1"

Единственный мост через Днепр в Херсоне перекрыли для движения после ракетного удара

Что случилось этой ночью: среда, 27 июля

Трамп раскритиковал нынешнюю внешнюю политику США

Трамп раскритиковал нынешнюю внешнюю политику США

Сенаторы США призвали ввести санкции в отношении продажи российской нефти Китаю

Остин заявил, что США стремятся доставить на Украину военное оборудование как можно скорее

Остин заявил, что США стремятся доставить на Украину военное оборудование как можно скорее

Что произошло за день: вторник, 26 июля

Пандемия коронавируса

Байден завершил курс лечения от COVID-19

Байден завершил курс лечения от COVID-19

Цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });