Средства от акциза на сладкие напитки планируют направить на лечение сахарного диабета

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Средства, получаемые в результате налогообложения сахаросодержащих напитков, планируется направить на лечение пациентов с сахарным диабетом; такая программа внесена в правительство РФ, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко российским депутатам.

"Благодарю за поддержку инноваций, которые касаются налогообложения по сладким напиткам. Средства пойдут как раз на (лечение) сахарного диабета. Программа сейчас внесена в правительство, и ждем ее финализации", - сказал Мурашко на "правительственном часе" в Госдуме в среду.

10 ноября Госдума приняла в III чтении поправки в Налоговый кодекс о дополнительных доходах бюджета.

Принятый закон, среди прочего, вводит с 1 июля 2023 г. акциз на сладкие напитки в размере 7 рублей за литр. Ранее (в рамках первого чтения) предполагалось, что он начнет действовать с 1 января 2023 г.

С каких напитков будут взимать акциз

К сахаросодержащим будут отнесены безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ (сахар, глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза, сироп с сахаром, мед), количество углеводов в пищевой ценности такого должно составлять более 5 граммов на 100 мл напитка. Новации коснутся напитков, которые упакованы в потребительскую упаковку. Акциз не будет взиматься с напитков, изготовленных и упакованных организациями и ИП, оказывающими услуги в сфере общественного питания. Напитки должны быть изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%, а также напитки, изготовленные на спиртосодержащем сырье, с объемной долей этилового спирта не более 1,2%.

Под акциз не подпадает специализированная пищевая продукция, прошедшая государственную регистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода; алкогольная продукция крепостью более 0,5%; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы, квасы с содержанием этилового спирта до 1,2% включительно; соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочную продукцию, кисели и/или напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса или продуктов их переработки, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода.

Кроме того, вносятся изменения в правила взимания акциза на безалкогольное (крепостью до 0,5%) пиво. С 1 января 2022 г. ставка акциза на этот продукт нулевая. Предлагается уточнить, что она будет нулевой, если пиво не содержит в качестве компонента сахаросодержащие элементы, количество углеводов в пищевой ценности такого пива также не должно составлять более 5 граммов на 100 мл напитка.

В пояснительной записке к поправкам к Налоговому кодексу, внесенным в Госдуму в рамках "бюджетного пакета", говорилось, что они предусматривают признание подакцизным товаром сахаросодержащих напитков "в целях обеспечения дополнительных доходов федерального бюджета для возможности выделения бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов на реализацию мероприятий федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом".

Возможные последствия введения акциза

Между тем в Минсельхозе РФ 15 ноября предупредили, что введение акциза на сладкие напитки в РФ содержит риск снижения их производства и инвестиций в отрасль. Это также грозит ростом розничных цен и сокращением прибыли производителей. Такая позиция Минсельхоза изложена в пояснительной записке к проекту распоряжения правительства о внесении изменений в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в РФ. Документ размещен на портале подготовки проектов нормативно-правовых актов.

"Реализация данной меры (введение с 1 июля 2023 года акциза в размере 7 рублей за литр сахаросодержащих напитков - ИФ) приведет к росту розничных цен и будет способствовать снижению объемов продаж, прибыли производителей и повлечет за собой снижение привлекательности отрасли для инвесторов, что, в свою очередь, создаст риск к снижению объемов производства, сокращению рабочих мест и налоговых отчислений, и, как следствие, окажет негативное влияние на значение показателя (по объему инвестиций в основной капитал в производстве напитков - ИФ)", - говорилось в пояснительной записке.