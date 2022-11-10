Дума утвердила поправки в Налоговый кодекс о дополнительных доходах бюджета

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, призванные повысить наполняемость бюджета. Правительство внесло законопроект № 201629-8 в палату в конце сентября вместе с проектом бюджета на 2023-2025 годы.

Принятые поправки, в частности, увеличивают минимальную планку экспортной цены на слябы, что дает право на применение нулевой ставки акциза на сталь жидкую; увеличивают налог на прибыль до 34% для экспортеров СПГ; увеличивают НДПИ при добыче природного газа, нефти, угля.

НДПИ на газ

Принятый закон вводит для "Газпрома" "нашлепку" к НДПИ в размере 50 млрд рублей ежемесячно с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г. включительно, также с 1 января 2023 г. корректируется база расчета НДПИ. В рамках первого чтения предполагалось, что база расчета НДПИ будет корректироваться с 1 июля.

По действующему законодательству (ст. 342 НК), базовая ставка НДПИ при добыче горючего природного газа составляет 35 рублей за 1000 куб. м. При этом указанная налоговая ставка умножается на базовое значение единицы условного топлива (Еут) и на коэффициент, характеризующий степень сложности добычи газа (Кс). Полученное произведение суммируется со значением показателя, характеризующего расходы на транспортировку газа горючего природного (Тг). Принятый закон предлагает суммировать к транспортным расходам еще одну составляющую, коэффициент Ккг. Предполагается, что этот коэффициент будет принимать значение 134 с 1 января 2023 г. по 30 июня 2024 г. включительно, с 1 июля 2024 г. по 30 июня 2025 г. - 285, с 1 июля 2025 г. - 305.

Дополнительные доходы федерального бюджета от корректировки с 1 июля 2023 г. самого механизма расчета НДПИ на природный газ и от введения с 1 января 2023 г. "нашлепки" к НДПИ в размере 50 млрд руб. ежемесячно могут составить в 2023 г. 628,3 млрд руб., в 2024 г. - 699,9 млрд руб., в 2025 г. - 749,6 млрд руб., следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту. Сумма дополнительных доходов от более ранней (с 1 января 2023 г.) корректировки НДПИ в материалах не приводится.

Ранее Госдума приняла закон о введении дополнительного ежемесячного изъятия у "Газпрома" через НДПИ в размере 416 млрд руб. с 1 сентября по 30 ноября 2022 г.

Принятый в третьем чтении закон с 1 января 2023 г. повышает налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с 20% до 34% на 2023-2025 гг. По сравнению с первым чтением в текст документа внесено уточнение, что рост налога коснется только тех компаний, которые экспортировали газ до 31 декабря 2022 г, то есть повышение не будет распространяться на новые проекты. При этом сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17%, зачисляется в федеральный бюджет, 17% пойдет в региональный бюджет.

НДПИ и нефть

Принятый закон корректирует демпфирующий механизм в обратном акцизе на нефтяное сырье, документ также уточняет сопутствующую надбавку к ставке НДПИ.

Предлагается сохранить учет ценовой скидки при определении демпфера на автомобильный бензин до конца 2025 года. Сокращение расходов федерального бюджета на предоставление демпфера на нефтяное сырье планируется в размере 212 млрд руб. в 2023 г., 221 млрд руб. - в 2024 г., 229 млрд руб. - в 2025 г.

Одновременно предполагается в 2023-2025 гг. для организаций, осуществляющих добычу нефти, увеличить коэффициент, характеризующий демпфер после 2020 г. (Нк_демп), на коэффициент Кнв в размере 1,3 (то есть на 30%), что приведет к дополнительным поступлениям НДПИ в размере 208 млрд руб. в 2023 г., 213 млрд руб. - в 2024 г., 208 млрд руб. - в 2025 г.

"Это в том числе позволит частично учесть повышенный уровень возмещения через демпфирующий механизм в связи с завышенным уровнем цен на нефтепродукты на европейском рынке и соответствующим снижением значимости цен на европейском рынке для ценообразования на нефтепродукты на отечественном рынке", - пояснял ранее Минфин.

Металлурги и минимальная экспортная цена

Принятый закон увеличивает минимальную планку экспортной цены на слябы, дающей металлургам право на применение нулевой ставки акциза на сталь жидкую.

В настоящее время ставка акциза на сталь в размере 2,7% применяется в том случае, если значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц) выше $300 за 1 тонну. В конце сентября, согласно данным БКС, экспортная стоимость сляба из России находилась на отметке около $475 за 1 тонну (около 28 тыс. руб./тонна).

Принятый закон устанавливает, что нулевая ставка акциза на сталь жидкую будет применяться при условии, если значение показателя Цсляб, умноженное на Р (среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю), оказалось меньше 30 тыс. руб. Указанной норме предлагается придать обратную силу - с 1 августа 2022 г. Выпадающие доходы федерального бюджета от реализации данной меры могут составить порядка 29,4 млрд. руб. в 2022 г.

"Мера позволит компаниям применять нулевую ставку акциза на сталь жидкую при отрицательной рентабельности, сохранив возможность обеспечения поступлений в федеральный бюджет при благоприятной ценовой конъюнктуре на металлопродукцию", - говорится в пояснительных материалах к документу.

Принятый закон также вводит на период с 1 января 2023 г. по 31 марта 2023 г. налоговые ставки по НДПИ в отношении угля на величину, равную 380 руб. за тонну. Согласно финансово-экономическому обоснованию это приведет к дополнительным поступлениям НДПИ в размере 30 млрд. руб. в 2023 г.

Акциз на сладкие напитки

Принятый закон вводит с 1 июля 2023 года акциз на сладкие напитки в размере 7 рублей за литр. Ранее (в рамках первого чтения) предполагалось, что он начнет действовать с 1 января 2023 года.

К сахаросодержащим будут отнесены безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ (сахар, глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза, сироп с сахаром, мед), количество углеводов в пищевой ценности такого должно составлять более 5 граммов на 100 мл напитка. Новации коснутся напитков, которые упакованы в потребительскую упаковку. Акциз не будет взиматься с напитков, изготовленных и упакованных организациями и ИП, оказывающими услуги в сфере общественного питания. Напитки должны быть изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%, а также напитки, изготовленные на спиртосодержащем сырье, с объемной долей этилового спирта не более 1,2%.

Под акциз не подпадает специализированная пищевая продукция, прошедшая государственную регистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода; алкогольная продукция крепостью более 0,5%; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы, квасы с содержанием этилового спирта до 1,2% включительно; соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочную продукцию, кисели и или напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса или продуктов их переработки, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода.

Кроме того, вносятся изменения в правила взимания акциза на безалкогольное (крепостью до 0,5%) пиво. С 1 января 2022 г. ставка акциза на этот продукт нулевая. Предлагается уточнить, что она будет нулевой, если пиво не содержит в качестве компонента сахаросодержащие элементы, количество углеводов в пищевой ценности такого пива также не должно составлять более 5 граммов на 100 мл напитка.