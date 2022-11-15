Минсельхоз предупредил о последствиях введения акциза на сладкие напитки в РФ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Введение акциза на сладкие напитки в РФ содержит риск снижения их производства и инвестиций в отрасль. Это также грозит ростом розничных цен и сокращением прибыли производителей. Такая позиция Минсельхоза изложена в пояснительной записке к проекту распоряжения правительства о внесении изменений в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в РФ. Документ размещен на портале подготовки проектов нормативно-правовых актов.

"Реализация данной меры (введение с 1 июля 2023 года акциза в размере 7 рублей за литр сахаросодержащих напитков - ИФ) приведет к росту розничных цен и будет способствовать снижению объемов продаж, прибыли производителей и повлечет за собой снижение привлекательности отрасли для инвесторов, что, в свою очередь, создаст риск к снижению объемов производства, сокращению рабочих мест и налоговых отчислений, и, как следствие, окажет негативное влияние на значение показателя (по объему инвестиций в основной капитал в производстве напитков - ИФ)", - говорится в пояснительной записке.

Минсельхоз подготовил изменения в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в РФ, в соответствии с которыми снижены целевые показатели по инвестициям в производство пищевых продуктов и напитков. Одной из причин этого называется введение акциза на сладкие напитки. Как сообщалось, проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 части первой, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающий эту меру, принят Госдумой 10 ноября.

Минсельхоз также указывает, что на объем инвестиций в пищевую и перерабатывающую отрасль в этом году оказывает влияние санкционное давление на российские компании и их зарубежных партнеров, разрыв сложившихся экономических и логистических связей, ограничение доступа российских компаний на рынки капитала и инструментов привлечения инвестиций, стратегическая неопределенность и снижение мотивации инвесторов. Кроме того, спад инвестиционной активности обусловлен свертыванием деятельности крупных транснациональных компаний.

Как отмечает Минсельхоз, "сложившаяся экономическая ситуация создала необходимость корректировки значений показателей (индексы физического объема инвестиций в основной капитал производства пищевых продуктов и напитков - ИФ) в 2022 году в сторону снижения". Согласно предложению, инвестиции в производство пищевых продуктов в этом году снизятся на 11,9% вместо роста в 19,5%, заложенного в действующей редакции стратегии, в производство напитков - на 16,9% против роста в 19% соответственно.

"Динамика показателей в периоде 2023-2025 гг. соответствует показателям, установленным в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленном Минэкономразвития в сентябре 2022 года, и предусматривает постепенное увеличение инвестиционной активности начиная с 2024 года", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщалось, к сахаросодержащим будут отнесены безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ (сахар, глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза, сироп с сахаром, мед), количество углеводов в пищевой ценности такого напитка должно составлять более 5 граммов на 100 мл напитка. Новации коснутся напитков, которые упакованы в потребительскую упаковку. Акциз не будет взиматься с напитков, изготовленных и упакованных организациями и ИП, оказывающими услуги в сфере общественного питания. Напитки должны быть изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%, а также напитки, изготовленные на спиртосодержащем сырье, с объемной долей этилового спирта не более 1,2%.