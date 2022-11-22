В ООН заявили о необходимости расследования по фактам убийств российских пленных ВСУ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В ООН полагают, что необходимо провести основательное расследование по фактам убийств российских военнопленных, совершенных украинцами, заявил во вторник заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Такое не должно оставаться в стороне, это нужно тщательно расследовать", - сказал Хак о ситуации с расправами над российскими военнопленными.

В связи с распространением в социальных сетях видео, на котором запечатлен расстрел российских военнопленных украинскими солдатами, в МИД России потребовали от международных организаций провести расследование.

В комментарии МИД отмечается, что "шокирующий видеоряд" является доказательством "грубого нарушения Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года".

Министерство обороны РФ 18 ноября сообщило, что армия Украины казнила более 10 российских военнослужащих. Речь идет о "намеренном и методичном" убийстве "прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих", говорилось в сообщении Минобороны РФ. Министерство заявило, что это "никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных".

Позднее в тот же день СКР сообщил, что возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными после расстрела пленных российских солдат.