Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Минобороны РФ сообщило о расстреле украинским заградотрядом пытавшихся сдаться в плен

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Более 30 украинских военных пытались сдаться в одном из районов Донецкой Народной Республики, их расстреляли в спину, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"После проведения огневой подготовки наступления российских войск в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что украинские военнослужащие обратились по радиосвязи к командованию российского подразделения прекратить огонь и предоставить коридор для выхода.

"Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций", - сказал Конашенков.

Он заявил, что украинских военнослужащих расстреляло в спину "прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда"

"В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих", - сказал он

Хроника 24 февраля – 14 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белоруссия подготовила заявку на членство в ШОС

Белоруссия подготовила заявку на членство в ШОС

Цена нефти Brent снизилась до $122,15 за баррель после роста накануне

Цена нефти Brent снизилась до $122,15 за баррель после роста накануне

Запорожские власти заявили, что не будут формировать парламент до конца спецоперации

Что случилось этой ночью: вторник, 14 июня

СМИ сообщили о гибели военного Таджикистана в ходе перестрелки на границе с Киргизией

Фондовый рынок США обвалился из-за опасений ускорения темпов подъема ставки ФРС

Фондовый рынок США обвалился из-за опасений ускорения темпов подъема ставки ФРС

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка с применением минометов

США в ближайшие месяцы намерены ежемесячно выделять Украине $1,5 млрд

Два крупнейших банка США приостановили операции с российским госдолгом

Военная операция на Украине

Представитель генсека ООН назвал обстрел роддома в Донецке нарушением международного права

Представитель генсека ООН назвал обстрел роддома в Донецке нарушением международного права
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });