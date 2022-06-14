Минобороны РФ сообщило о расстреле украинским заградотрядом пытавшихся сдаться в плен

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Более 30 украинских военных пытались сдаться в одном из районов Донецкой Народной Республики, их расстреляли в спину, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"После проведения огневой подготовки наступления российских войск в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что украинские военнослужащие обратились по радиосвязи к командованию российского подразделения прекратить огонь и предоставить коридор для выхода.

"Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций", - сказал Конашенков.

Он заявил, что украинских военнослужащих расстреляло в спину "прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда"

"В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих", - сказал он