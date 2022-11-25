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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Путин сообщил, что военные госпитали наполнены только на 38%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу говорил президенту, что военные госпитали страны заполнены только на 38%, сообщил Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операции. Речь зашла о реабилитации и трудоустройстве участников СВО.

"Нужно подумать и создать в целом систему реабилитации (военнослужащих - ИФ), - сказал президент. - Здесь министр обороны говорил мне, что военные госпитали заполнены только на 38 процентов. Но сама система гражданского здравоохранения готова работать с этими ребятами, в том числе это касается и реабилитации. Мы обязательно к этому вернемся, чтобы реабилитация проходила не только в медучреждениях Минобороны, но и с учетом готовности гражданской системы мы бы шире использовали возможности отечественного здравоохранения. Это касается областных, республиканских и федеральных центров".

Путин согласился с прозвучавшим предложением привлекать комиссованных военнослужащих к работе в военкоматах, с тем, чтобы они могли поддержать и помочь советом ребятам, призываемым в армию.

"Здесь говорили по поводу военкоматов, что можно ребят после ранения привлекать к этой работе, мы так и сделаем", - сказал он.

Он также считает, что "нужна отдельная программа реабилитации в широком смысле - с дополнительным обучением и трудоустройством (ушедших с военной службы)".

"Думаю, надо делать отдельную программу для ребят, которые нуждаются в дополнительной поддержке, связанной с будущим трудоустройством. Нужно делать отдельную программу", - сказал президент.

Реагируя на предложение одной из участниц встречи, глава государства сказал: "По поводу того, чтобы внимательнее относиться к ребятам, пострадавшим, имеющим ранения, в тех же военкоматах - такая команда уже есть. Минобороны это уже делает и будет делать дальше. Но этого недостаточно".

Владимир Путин СВО Минобороны Сергей Шойгу
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