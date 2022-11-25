Проживающие на новых территориях участники СВО могут быть признаны льготниками с 2014 года

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин допустил, что участники боевых действий - жители новых территорий, присоединившихся к России, задним числом получат статус льготников, начиная с 2014 года.

На его встрече с матерями участников СВО мать погибшего ополченца из Донбасса подняла вопрос о льготах.

Путин ей ответил: "Сейчас у нас принят закон, согласно которому все российские льготы распространены на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий. Можно это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года, - там, где два юриста, там минимум три-четыре мнения, но мы поработаем над этим".

Президент отметил, что перед данной встречей с матерями военнослужащих-участников СВО проконсультировался с главой Минобороны России и вице-премьером Татьяной Голиковой с учетом того, какие возможные вопросы будут подняты. "В принципе, я уже с ними проговорил в общих чертах, а теперь это будут более конкретные поручения. Поработаем над этим", - добавил Путин.

Кроме того, он пообещал принять меры к тому, чтобы внедрить систему "одного окна" в процесс подтверждения статуса получивших ранения, о чем также попросила мать погибшего военного из Донбасса.