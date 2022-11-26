Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Защита экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана не будет обжаловать его статус иноагента

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Защита не согласна с решением о внесении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в реестр физлиц-иноагентов, но обжаловать его не будет, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владислав Идамжапов в субботу.

"С решением о включении в реестр иноагентов не согласны. Обжаловать не будем, поскольку это бессмысленно", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ включил в список физических лиц-иностранных агентов Ройзмана и еще пятерых человек.

Согласно данным ведомства, фигуранты занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.

Также сообщалось, что Ройзман находится под следствием по делу о дискредитации ВС РФ (ч.1 ст. 280.3 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сам он свою вину не признает.

Екатеринбург Евгений Ройзман
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более шести тысяч человек

В РФ утвержден упрощенный порядок лицензирования производства лекарств на постоянной основе

В РФ утвержден упрощенный порядок лицензирования производства лекарств на постоянной основе

Эксперты РСМД сделали вывод о дальнейшем углублении партнерства России и Китая

Эксперты РСМД сделали вывод о дальнейшем углублении партнерства России и Китая

Путин заявил, что сфера ОПК должна оставаться приоритетной для "Ростеха"

Путин заявил, что сфера ОПК должна оставаться приоритетной для "Ростеха"

Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман и еще пять физлиц пополнили реестр иноагентов

Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман и еще пять физлиц пополнили реестр иноагентов

Что произошло за день: пятница, 25 ноября

Ассортимент онлайн-торговли алкоголем будет зависеть от эксперимента по торговле вином

Ассортимент онлайн-торговли алкоголем будет зависеть от эксперимента по торговле вином

"Автодом" одобрил приобретение активов Mercedes в РФ с опционом обратного выкупа

"Автодом" одобрил приобретение активов Mercedes в РФ с опционом обратного выкупа

Путин сообщил, что военные госпитали наполнены только на 38%

Минсельхоз пообещал увеличить почти в 1,5 раза финансирование виноградарства и виноделия

Минсельхоз пообещал увеличить почти в 1,5 раза финансирование виноградарства и виноделия
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });