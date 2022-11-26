Защита экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана не будет обжаловать его статус иноагента

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Защита не согласна с решением о внесении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в реестр физлиц-иноагентов, но обжаловать его не будет, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владислав Идамжапов в субботу.

"С решением о включении в реестр иноагентов не согласны. Обжаловать не будем, поскольку это бессмысленно", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ включил в список физических лиц-иностранных агентов Ройзмана и еще пятерых человек.

Согласно данным ведомства, фигуранты занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.

Также сообщалось, что Ройзман находится под следствием по делу о дискредитации ВС РФ (ч.1 ст. 280.3 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сам он свою вину не признает.