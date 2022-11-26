"Соллерс" начал выпуск легких коммерческих авто под своим брендом в Татарстане

Задействованы мощности бывшего совместного предприятия с автоконцерном Ford

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" начала выпуск легких коммерческих грузовиков (LCV) под собственным одноименным брендом на мощностях бывшего совместного предприятия с американским автоконцерном Ford в татарстанской Елабуге, передал корреспондент "Интерфакса".

На заводе "Соллерс Алабуга" стартовал выпуск LCV "Соллерс" двух моделей - полукапотной ("Атлант") и бескапотной ("Арго") компоновки. Производство запущено при участии вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, президента Татарстана Рустама Минниханова и топ-менеджеров "Соллерса".

Автомобили "Атлант" полной массой 2,5-4,2 т оснащаются дизельным двигателем 139 л.с. или 150 л.с. экологического класса Евро-5. Модели "Арго" имеют полную массу 2,5-3,5 т и предлагаются на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с. либо с бензиновым двигателем 147 л.с., также класса Евро-5. Модель позиционируется как компактный автомобиль для внутригородских перевозок.

Технологического партнера нового производства "Соллерс" не называет.

Согласно опубликованному в субботу одобрению типа транспортного средства (ОТТС), модели "Арго" выпускаются на шасси китайского автоконцерна JAC.

Новое производство на базе ООО "Соллерс Алабуга" группа "Соллерс" перезапустила, используя мощности бывшего СП с американским автоконцерном Ford, покинувшим российский рынок.

Уход Ford

Как сообщалось, с легкового авторынка РФ Ford в рамках реорганизации европейского бизнеса ушел еще в начале 2019 года. После этого компания сосредоточилась в РФ только на производстве и продажах легких коммерческих грузовиков Ford Transit в рамках совместного предприятия с "Соллерсом" (ООО "Соллерс Форд"), подписав соответствующий СПИК с Минпромторгом.

Модели Ford Transit пользовались спросом у российских клиентов и были драйвером роста продаж группы "Соллерс". По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2021 г. продажи Ford Transit в РФ выросли в 1,5 раза, до 20,84 тыс. единиц.

После начала военной операции на территории Украины Ford приостановил деятельность в РФ. СП "Соллерс Форд" с начала марта ушло в простой, и продажи Ford Transit в РФ за 10 месяцев 2022 г. упали в 2,7 раза, до 5,746 тыс. шт.

В конце октября Ford объявил о выходе из капитала СП с "Соллерсом". Американский концерн контролировал предприятие (49%) наряду с "Соллерсом" (51%) через нидерландскую Ford Sollers Netherlands B.V. В своем октябрьском сообщении Ford отмечал, что его доля будет передана в пользу СП по номинальной стоимости с опционом обратного выкупа в течение 5 лет.

В начале сентября "Соллерс" подписал дополнительное соглашение с Минпромторгом к СПИКу своего СП, взяв на себя обязательства до конца 2022 г. наладить выпуск двух новых моделей LCV (бескапотной и полукапотной компоновки, полной массой 2,5-4,5 т.) под собственным одноименным брендом на базе своей 100%-ной "дочки" (ООО "Соллерс Алабуга").