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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Севастополе

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Высокий уровень террористической опасности, введенный в Севастополе в конце июля, продолжит действовать еще как минимум полмесяца, сообщается на сайте правительства города в воскресенье.

"Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 27 ноября на 15 суток до 18:00 12 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

Такое решение принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе теракта.

"Желтый" уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля после того, как беспилотник с маломощным взрывным устройством попал во двор штаба Черноморского флота в Севастополе. С тех пор власти города периодически сообщают об атаках дронов.

"Желтый" - второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый" и критический - "красный".

В Севастополе также действует режим среднего уровня реагирования.

Севастополь
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