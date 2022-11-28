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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Защита обвиняемого в убийстве студентов в Перми просит не назначать ему пожизненный срок

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Адвокат Тимура Бекмансурова, обвиняемого в убийстве студентов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), попросил не назначать подсудимому в качестве наказания пожизненное лишние свободы, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

Об этом заявил защитник подсудимого Виктор Паньков. При этом адвокат отметил, что не оспаривает квалификацию инкриминируемых деяний. По его словам, при вынесении приговора следует учесть молодой возраст подсудимого, а также его физическое и психологическое состояние.

Кроме того, отметил защитник, у подсудимого есть стремление загладить вред и выплатить компенсации.

Адвокат напомнил, что Бекмансуров был не согласен с психиатрической экспертизой. Подсудимый считает, что ему нужно лечение в связи с психическим расстройством.

В частности, Бекмансуров рос без отца, в подростковом возрасте имел игровую зависимость, интересовался деструктивной информацией. Это, по словам Панькова, повлияло на становление личности в подростковом возрасте.

При этом в школе Бекмансуров характеризовался положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался, сказал защитник.

Сам Бекмансуров отказался от участия в прениях и попросил сделать перерыв для подготовки последнего слова.

Суд назначил заседание на 29 ноября.

Как сообщалось, в понедельник представитель гособвинения попросил суд признать Бекмансурова виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Стрельба в пермском вузе

Утром 20 сентября 2021 года произошла стрельба в одном из корпусов ПГНИУ. В результате шесть человек погибли, 47 пострадали. Выстрелами были повреждены автомобили и имущество вуза.

В совершении преступления обвиняется Бекмансуров - на тот момент студент юридического факультета.

Ему предъявлено обвинение по ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.2 ст.167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), ч.3 ст.30, ст.105 (покушение на убийство) и п.п. "а,е,и" ч.2 ст.105 (убийство) УК РФ.

В ходе судебного следствия фигурант признал вину, однако мотивы своего поступка он не озвучивал, от дачи показаний отказался. На учете у нарколога он не состоит и у психиатра не наблюдался. Является инвалидом третьей группы, по медицинским показаниям подсудимому ампутировали часть ноги.

Стрельба в Пермском государственном университете

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Хроника 03 февраля 2014 года – 28 ноября 2022 годаНападения в школах и вузах
Тимур Бекмансуров Пермь
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