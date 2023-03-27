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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

В начальной школе в Нэшвилле жертвами стрельбы стали трое детей и взрослые

По предварительным данным, стреляла женщина, подозреваемая убита полицейскими

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Нэшвилле (Теннесси) в начальной частной христианской школе было совершено нападение со стрельбой, погибли по меньшей мере трое детей и один взрослый, сообщает Fox News со ссылкой на данные Медицинского центра Вандербильта. АР и СNN сообщают о трех убитых взрослых.

Городской департамент полиции сообщил в соцсетях, что полицейские применяли оружие и подозреваемый стрелок был убит. АР, ссылаясь на заявление полиции, сообщает, что это была женщина. CNN уточняет, что это была девушка-подросток и у нее было как минимум две винтовки и один пистолет. Ее застрелили внутри школьного здания. Позднее ее личность была установлена, это оказалась не подросток, а взрослая, 28-летняя местная жительница. Ее имя и мотив полиция не назвала.

Городской пожарный департамент сообщил, что в школе много раненых.

Для родителей учащихся объявлен пункт встречи, где они могут забрать детей.

Всего в школе учатся около двух сотен детей.

Теннесси Нашвилл США
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