Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемого в убийстве студентов в Перми

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Прокурор в ходе судебных прений попросил назначить Тимуру Бекмансурову, обвиняемому в вооруженном нападении на студентов Пермского госуниверситета (ПГНИУ) в сентябре 2021 года, наказание в виде пожизненного лишения свободы, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Прошу суд признать Бекмансурова Тимура Маратовича виновным (...) и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сказал гособвинитель Максим Филиппов в Пермском краевом суде в понедельник.

Зал был заполнен журналистами. На заседании также присутствовали потерпевшие и родственники погибших, они поддержали позицию гособвинения.

Суд озвучил, что по результатам медицинского обследования Бекмансурову назначена третья группа инвалидности. Ранее сообщалось, что по медицинским показаниям подсудимому ампутировали часть ноги.

По словам судьи, потерпевшие заявили гражданские иски на общую сумму в 25,1 млн рублей. В рамках заседания подсудимый их полностью признал.

Кроме того, Бекмансуров признал и сумму имущественного вреда в размере 275 тыс. рублей, который он причинил вузу, повредив имущество.

Утром 20 сентября 2021 года произошла стрельба в одном из корпусов ПГНИУ. В результате шесть человек погибли, 47 пострадали. Выстрелами были повреждены автомобили и имущество вуза.

В совершении преступления обвиняется Бекмансуров - на тот момент студент юридического факультета.

Ему предъявлено обвинение по ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.2 ст.167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), ч.3 ст.30, ст.105 (покушение на убийство) и п.п. "а,е,и" ч.2 ст.105 (убийство) УК РФ.

В ходе судебного следствия фигурант признал вину, однако мотивы своего поступка он не озвучивал, от дачи показаний отказался. На учете у нарколога он не состоит и у психиатра не наблюдался.