Глава КС сказал, что возврат смертной казни возможен только в случае изменения Конституции

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Возобновление смертной казни в РФ возможно только в результате изменения, а фактически принятия новой Конституции, считает председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин.

"Только изменение Конституции может послужить основой для возобновления смертной казни", - сказал Зорькин, выступая на Х Съезде судей в Москве во вторник.

При этом он подчеркнул, что текст в Конституции, касательно смертной казни, сформулирован таким образом, что фактически потребуется принятие полностью новой Конституции.

Зорькин отметил, что в России фактически продолжает действовать правовая ситуация по поводу смертной казни, определенная двумя постановлениями Конституционного суда, и новых условий не сложилось.

"Надо внимательно почитать постановления Конституционного суда (1999 и 2009 годов). В 2009 году Конституционный суд сказал, что в России сложился за долгие годы моратория конституционно-правовой режим, в рамках которого граждане РФ получили право не быть приговоренными к смертной казни. И как в этих случаях быть, чтобы ввести сейчас смертную казнь?" - спросил Зорькин.

"Конституционный суд истолковал режим, который сложился. Законодатель ничего не говорил и не говорит, слава богу, что нужно повернуть колесо назад", - добавил председатель КС РФ.