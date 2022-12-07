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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Путин заявил, что не перестал быть противником возвращения смертной казни

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, ранее выступавший против возвращения смертной казни в стране, заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась.

"Моя позиция не поменялась в этом смысле", - сказал он на встрече с членами президентского Совета по правам человека, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также напомнил о недавних словах председателя конституционного суда Валерия Зорькина о том, что для возвращения смертной казни в России придется поменять Конституцию.

Владимир Путин СПЧ
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