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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле сейчас не обсуждается вопрос о возвращении смертной казни в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Недавно зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил возможность возвращения смертной казни для начавших действовать на территории России "жовто-блакитных диверсантов". "И в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", - заявил он.

"Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает Председатель КС Зорькин В.Д.", - возразил на это сенатор Андрей Клишас.

В конце июня председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что России не следует сворачивать с пути гуманизации законодательной политики, несмотря на текущие экстраординарные условия.

"Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, думаю, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации законодательной политики, по которому мы в целом шли последние десятилетия. И, в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России, к чему уже призывают некоторые политики", - сказал Зорькин в ходе лекции на Петербургском международном юридическом форуме.

В июне Валерий Зорькин высказал мнение, что России не следует отменять мораторий на смертную казнь, он считает, что это было бы плохим сигналом обществу.

Дмитрий Песков Кремль Конституционный суд Дмитрий Медведев Андрей Клишас Валерий Зорькин
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