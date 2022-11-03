В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле сейчас не обсуждается вопрос о возвращении смертной казни в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Недавно зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил возможность возвращения смертной казни для начавших действовать на территории России "жовто-блакитных диверсантов". "И в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", - заявил он.

"Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает Председатель КС Зорькин В.Д.", - возразил на это сенатор Андрей Клишас.

В конце июня председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что России не следует сворачивать с пути гуманизации законодательной политики, несмотря на текущие экстраординарные условия.

"Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, думаю, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации законодательной политики, по которому мы в целом шли последние десятилетия. И, в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России, к чему уже призывают некоторые политики", - сказал Зорькин в ходе лекции на Петербургском международном юридическом форуме.

В июне Валерий Зорькин высказал мнение, что России не следует отменять мораторий на смертную казнь, он считает, что это было бы плохим сигналом обществу.