Мурашко заявил, что в регионах сформированы запасы лекарств на четыре месяца

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В регионах России сформирован запас лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Мурашко на "правительственном часе" в Госдуме в среду.

Министр также выразил признательность депутатам за введение маркировки лекарственных препаратов. "Это сегодня позволяет нам видеть, что происходит в рынке и прогнозировать", - отметил глава Минздрава.