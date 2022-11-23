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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Мурашко заявил, что в регионах сформированы запасы лекарств на четыре месяца

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В регионах России сформирован запас лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Мурашко на "правительственном часе" в Госдуме в среду.

Министр также выразил признательность депутатам за введение маркировки лекарственных препаратов. "Это сегодня позволяет нам видеть, что происходит в рынке и прогнозировать", - отметил глава Минздрава.

Михаил Мурашко
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