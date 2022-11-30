Грузоперевозки в бассейне Оби в 2022 году снизились на 13% на фоне маловодья

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Перевозки грузов по Оби сократились примерно на 13% по итогам навигации 2022 года. Об этом сообщил и.о. руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей Павел Мешков журналистам в среду.

"Цифры: 2022 год – перевезено 5,3 млн тонн грузов, в 2021 году было 6 млн тонн грузов, почти 6,1 млн тонн", - сказал он.

Плановые показатели перевозки грузов по Оби за последние годы составляют около 6 млн тонн, столько планируется перевезти и в 2023 году.

"Поэтому считаем, что план не выполнен", - отметил Мешков.

Одной из причин снижения объемов грузоперевозок является маловодье.

"Если есть вода, то минимальными затратами – выставлением обстановки (расстановки навигационных знаков - ИФ), проведением траления, дноочищения можно добиться показателей и обеспечить безопасный путь. А в период маловодья – акцент на основной вид путевых работ, дноуглубление, просто надо проводить их раньше – если обычно мы начинаем данные работы в июне, их надо проводить в мае", - сказал он.