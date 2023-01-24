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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Шесть членов запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Крыму

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании в Крыму шести участников ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", занимавшихся вербовкой мусульман.

По данным спецслужбы, "при координации эмиссаров МТО (международной террористической организации - ИФ), пребывающих на Украине, данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии".

"В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман", - сообщили в ФСБ.

В местах жительства задержанных обнаружено и изъято "значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности", сообщает спецслужба.

Следственным подразделением возбуждены уголовные дела, заявили в ФСБ, не уточнив, по каким статьям.

В спецслужбе также не раскрыли личности задержанных.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году.

Крым ФСБ
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