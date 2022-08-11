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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Минцифры предложило снизить ставку по IT-ипотеке до 3%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Минцифры РФ по просьбе представителей IT-отрасли предлагает изменить условия для получения льготной ипотеки, в том числе понизив ставку с 5% до 3%, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

Помимо понижения ставки, предлагается снизить минимальный размер заработной платы для сотрудников с 150 тыс. рублей до 120 тыс. рублей для городов-миллионников (для Москвы, с учетом высокого уровня зарплат, требование останется прежним - 150 тыс. рублей) и с 100 тыс. рублей до 70 тыс. рублей для других населенных пунктов. При этом указанный размер зарплаты может быть рассчитан не только по основному месту работы, но и с работой по совместительству, если вторая компания тоже аккредитована.

Возраст претендентов предлагается установить в диапазоне от 22 до 50 лет (вместо от 22 до 44 лет). Также они должны работать в аккредитованной IT-компании, без требования о том, чтобы компания пользовалась налоговыми льготами. После предоставления ипотеки сотрудник должен работать в аккредитованной компании не менее 5 лет. При увольнении из аккредитованной компании необходимо трудоустроиться в течение 6 месяцев (вместо 3 месяцев, как было установлено ранее).

В рамках нового пакета мер поддержки все IT-компании на три года освобождены от налога на прибыль и проверок, а их сотрудники, занятые в разработке ПО, получают отсрочку от призыва в армию. Кроме того, для разработчиков мобильных приложений и организаций, занимающихся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений, предусмотрены налоговые преференции. Также IT-компании могут получить льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, а их сотрудники – оформить льготную ипотеку.

К концу июля, за два месяца действия программы льготной ипотеки, банки РФ одобрили 8 тыс. заявок, всего было подано свыше 12 тыс. заявлений.

Минцифры РФ IT
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