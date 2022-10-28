Минцифры внесло проект постановления с новыми условиями для оформления IT-ипотеки

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минцифры внесло в правительство РФ проект постановления с новыми условиями для получения IT-ипотеки, сообщили в пресс-службе министерства.

"Банки уже начали принимать заявки от сотрудников аккредитованных ИТ-компаний на льготную ипотеку по упрощенным условиям. Проект постановления с новыми правилами внесен в правительство", - говорится в сообщении.

Согласно условиям, для получения льготной ипотеки организация должна быть в реестре IT-компаний. Помимо этого, уровень зарплаты до вычета налога на доходы физлиц (НДФЛ) не должен быть ниже 150 тыс. рублей - для Москвы, 120 тыс. рублей - для городов-миллионников, 70 тыс. рублей - для остальных населенных пунктов.

Теперь возраст сотрудника, желающего взять ипотеку, может варьироваться от 18 до 50 лет. Ранее он должен был составлять от 22 до 44 лет. Кроме того, после получения ипотеки сотруднику нужно будет работать в аккредитованных IT-компаниях только в течение пяти лет, а не в течение всего срока кредита. Если сотрудник уволился из компании, то льготная ставка сохраняется еще в течение полугода.

"До конца года льготную ипотеку смогут получить 10 тыс. сотрудников IT-компаний", - сказал замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.

Ранее Минцифры РФ по просьбе представителей IT-отрасли предложили изменить условия для получения льготной ипотеки, в том числе понизив ставку с 5% до 3%.

Льготная ипотека предусмотрена в рамках третьего пакета мер IT-отрасли, программа действует с мая 2022 года.