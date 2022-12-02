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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В ВОЗ приветствовали ослабление мер против COVID-19 в Китае

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали верным решение Китая ослабить некоторые меры по борьбе с коронавирусом COVID-19, призывают страну использовать вакцины Pfizer и Moderna, сообщает в пятницу Associated Press.

"Нам всем приходилось мириться с ограничениями на передвижение, нам всем приходилось мириться с изменениями в нашей жизни и, если честно, это изматывает", - заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан. Он добавил, что в ВОЗ рады "корректировке текущей стратегии" Китая.

Райан заявил, что для Китая хорошим вариантом повышения охвата иммунизации будет использование вакцин Pfizer и Moderna, так как они считаются более действенными, чем китайские аналоги.

В последние дни власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, в том числе в крупных городах Гуанчжоу и Чэнду. До этого в ряде городов Китая прошли протесты против антикоронавирусных ограничений из-за политики "нулевой терпимости" к COVID-19, которой придерживаются власти. В ночь на среду сообщалось о столкновениях между протестующими и сотрудниками полиции в Гуанчжоу.

Еще весной этого года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус раскритиковал политику "нулевого COVID" и заявил, что обсудил с китайскими экспертами необходимость "иного подхода в свете новой информации о вирусе". В стране сочли безответственными заявления главы ВОЗ, уверив, что "меры Китая по профилактике и борьбе являются научными и эффективными".

"Нулевая терпимость" к COVID-19 в Китае

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Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19С целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьмиОднако последние несколько дней в КНР выявляют рекордное для этой страны количество случаев COVID-19: так, накануне медики диагностировали около 40 тыс. случаев заражения коронавирусомМедицинские работники-добровольцы готовят пакеты с продуктами для жителей, находящихся на карантине в ПекинеВ Пекине, население которого составляет около 22 млн человек, приняли решение закрыть школы и перевести учащихся на дистанционное обучениеГородские власти также распорядились закрыть рестораны и призвали работодателей перевести сотрудников на удаленный формат работыО вспышках заболеваемости сообщают власти 31 провинции КитаяЗаболеваемость COVID-19 растет по всей странеВласти Шэньчжэня ограничат посещение ресторанов и театров из-за ситуации с COVID-19Ожидают, что снятие основной части ковидных ограничений в Китае произойдет во второй половине 2023 годаВласти Гуанчжоу закрыли на локдаун район Байюнь, в котором проживают около 3,7 млн человек, а жителей некоторых районов города Шицзячжуан попросили не покидать дома, пока в городе проводятся массовые тесты на вирусПротестующие требуют прекратить локдауны в Китае
Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 02 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Китай
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