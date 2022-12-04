Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В РФ за сутки коронавирусом заболели 6 598 человек

В РФ за сутки коронавирусом заболели 6 598 человек
В Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 6 598 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что в России количество госпитализаций за сутки составило 722 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 45,5%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 13 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 66 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 669 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.

За минувшие сутки скончались 55 человек, накануне сообщалось о 59 умерших.

Как сообщили в штабе, выздоровели за сутки 4 589 человек, или на 10,6% меньше в сравнении с 3 декабря.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 617 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, 392 231 умерший и 21 018 980 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 04 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 декабря

Что произошло за день: суббота, 3 декабря

Россия с 1 января вводит экспортные пошлины на удобрения - 23,5% при цене свыше $450/т

Шойгу отметил важность партнерства с Белоруссией

Военная операция на Украине

Российские военные предотвратили украинскую атаку на донецком направлении

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 6,6 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели более 6,6 тыс. человек

"Примаковские чтения": перефокусировка на меридиан

"Примаковские чтения": перефокусировка на меридиан

Газовое оборудование взорвалось в пятиэтажном доме в Астраханской области

Что произошло за день: пятница, 2 декабря

Генпрокуратура РФ просит суд признать террористическим движение "Маньяки. Культ убийств"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });