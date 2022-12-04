В РФ за сутки коронавирусом заболели 6 598 человек

В Москве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 6 598 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что в России количество госпитализаций за сутки составило 722 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 45,5%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 13 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 66 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 669 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.

За минувшие сутки скончались 55 человек, накануне сообщалось о 59 умерших.

Как сообщили в штабе, выздоровели за сутки 4 589 человек, или на 10,6% меньше в сравнении с 3 декабря.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 617 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, 392 231 умерший и 21 018 980 выздоровевших.