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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 645,2 млн

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 645 284 347, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 640 939 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 98 972 375 и 1 081 431.

Индия - 44 674 842 и 530 630.

Франция - 38 174 893 и 160 133 (данные на утро субботы минувшей недели).

Бразилия - 35 337 546 и 690 074 (данные на утро субботы минувшей недели).

Германия - 36 557 861 и 158 198 (данные на утро субботы минувшей недели).

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 852,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 306 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 426, в Бразилии - 3 205, в Германии - 1 886.

Хроника 09 января 2020 года – 05 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Индия Бразилия Франция Германия
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