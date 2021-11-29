Экс-сенатор Арашуков заявил присяжным, что не признает вину

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заявил в суде, что не признает вину ни по одному из предъявленных ему обвинений, сообщила"Интерфаксу" в понедельник его адвокат Анна Ставицкая.

"Сегодня обвинение и защита выступили со своим вступительным словом. Рауф Арашуков заявил о своей невиновности. Мы также заявили, что доказательств его вины нет и что мы даже с помощью доказательств обвинения докажем, что его обвинение несостоятельно", - сказала Ставицкая.

Арашукову вменяется организация двух убийств, участие в преступном сообществе, давление на свидетеля, превышение полномочий и ложный донос.

Кроме него, на скамье подсудимых находится его отец - Рауль Арашуков, бывший советник гендиректора компании "Газпром межрегионгаз", которому предъявлено обвинение в организации преступного сообщества для хищения газа в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии.

По словам Ставицкой, Рауль Арашуков так же, как и сын, заявил в суде, что не признает вину.

Дело Арашуковых слушается с участием присяжных заседателей в Мосгорсуде.

Вместе с Арашуковыми перед судом предстали бывший первый замруководителя управления Следственного комитета по КЧР Казбек Булатов, экс-начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов и бывший следователь по особо важным делам главка СК по КЧР Андрей Филиппов, обвиняемые в превышении должностных полномочий, а также директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, которому вменяется хищение и участие в преступном сообществе. Всего к расследованию в отношении Арашуковых в качестве обвиняемых было привлечено более 20 человек.

Единственный из подсудимых, кто признал вину, - Хашукаев, уточнила Ставицкая. Процесс в Мосгорсуде продолжится во вторник, стороны начнут допрашивать потерпевших.

Ранее Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом". Инициаторами "заказа" экс-сенатор называл одного из своих предшественников на посту сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и бывшего министра внутренних дел республики Казимира Боташева.