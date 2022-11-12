Администрация Каховского района покинет 15-километровую зону на левом берегу Днепра

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра, сообщил глава районной администрации Павел Филипчук.

"Сегодня администрация является объектом... для атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округом", - сказал чиновник в субботу в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале администрации.

Филипчук добавил, что 15-километровая зона на левом берегу Днепра является территорией возможных боевых действий. "С каждым днём становится все большее присутствие военных. Это привлекает внимание ВСУ. На этой территории строятся определенные военные сооружения и укрепления", - заявил глава администрации.

По его словам, условия жизни в этих районах становятся все менее комфортными для гражданских лиц. В зоне боевых действий невозможно будет получить социальные выплаты, поскольку все отвечающие за это ведомства эвакуированы. "Закрываются объекты сферы услуг, объекты жизненной необходимости - аптеки, магазины. Из базового в режим аварийного обеспечения переводится работа коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения", - добавил Филипчук.

Каховка находится на левом берегу Днепра выше по течению Каховской ГЭС.

31 октября власти Херсонской области объявили об эвакуации населенных пунктов в 15-километровой зоне на левой стороне Днепра, в нее вошли семь муниципальных округов, в том числе, Каховский и Новокаховский. Врио губернатора региона Владимир Сальдо объяснил это решение опасностью затопления территории Херсонской области из-за возможного прорыва дамбы Каховской ГЭС.

11 ноября Минобороны России объявило о завершении вывода военнослужащих и техники с правого берега Днепра, на котором находится Херсон. Ранее с правобережья Херсонской области, по официальным данным, были эвакуированы около 115 тыс. мирных жителей. Административным центром региона, куда переехали областные органы власти, стал город Геническ недалеко от границы с Крымом.