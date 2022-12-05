Маломобильных граждан начали эвакуировать из зоны обстрелов в Каховке

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Эвакуация маломобильных граждан началась в городе Каховка на подконтрольном России левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

"Начали эвакуацию маломобильных и лежачих граждан. Долгое время она не начиналась, поскольку не могли обеспечить соответствующие условия. Сейчас есть на чем и куда эвакуировать, созданы соответствующие условия для такой категории людей", - сказал он.

Филипчук уточнил, что маломобильных граждан в сопровождении медицинских работников на машинах скорой перевозят в пансионаты Генического района области недалеко от административной границы с Крымом.

По словам главы администрации округа, Каховка ежедневно подвергается артиллерийским и минометным обстрелам с противоположной стороны Днепра, где находятся позиции украинских военных.

Он сообщил также, что в Каховке сейчас остается большое число пенсионеров и людей пожилого возраста. "На момент начала СВО в городе Каховка проживало около 37 тысяч населения, сейчас - около 12 тысяч. То есть, 30-35% населения осталось, в большей мере - это люди пенсионного возраста", - сказал Филипчук.

В конце октября была объявлена эвакуация населения из 15-километровой зоны на левом берегу Днепра в Херсонской области. Это связано с постоянными обстрелами населенных пунктов со стороны ВСУ.