Луговой сообщил об активных контактах иностранных криптобирж с ФСБ и МВД

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Криминализованная доля в общем обороте криптовалют, по экспертным оценкам, составляет от 3% до 5%; российские правоохранители активно сотрудничают с иностранными криптобиржами в поисках нелегального использования цифровых валют, сообщил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой.

Он сказал это на форуме РБК "Криптовалюты, майнинг и цифровые активы".

"Вот мы не признаем (в российском правовом поле - ИФ) существование криптобирж, я вот с рядом таких криптобирж общаюсь и даже просил их подготовить для нас статистику о том, какое идет взаимодействие с правоохранительными органами. Они мне сказали: вам лучше приехать и посмотреть. Я приехал - там прямо шкафы стоят, шкафы, забитые документами взаимодействия, запросами со стороны МВД и ФСБ, ответы, которые присылаются", - рассказал депутат.

Несмотря на отсутствие в российском правовом поле регулирования оборота криптовалют, в решениях судов также активно используется возможность ареста биткойнов, добавил он.

"Регулирования нет, а взаимодействие есть. Слова "биткойн" у нас нигде в терминологии нет, но в решениях судов прямо пишут - "биткойны", и нумерация их идет, каждый же имеет идентифицируемый номер, арестовать биткойны - раз, два, три четыре пять, и они (криптобиржи - ИФ) их блокируют, а криптобирж нет, вот вам и все регулирование. По разным оценкам, в криминализованной части участвует от 3% до 5% от общего потока, вот такие экспертные оценки", - сказал Луговой.

Он предложил передать тему регулирования криптовалют в налоговые органы.

"Регулятора надо поменять, регулятором должен быть не ЦБ, а ФНС, потому что, в моем понимании, криптовалюта, это - имущество, и тогда все вопросы снимутся. У нас же ЦБ не регулирует, как мы квартиру продаем, дома и машины. Их это вообще не интересует, главное - чтобы деньги, которые используются при этом, были легальные", - сказал Луговой.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказался за разделение полномочий по регулированию оборота криптовалют.

"Что касается оборота криптовалют, как денег - да, ЦБ должен этот вопрос держать в поле своего зрения, а все, что касается деятельности майнеров, криптовалютчиков, то, на самом деле, позиция такая, что общие правила регулирования: это бизнес, предприниматели, и они должны с точки зрения налогообложения регулироваться ФНС", - сказал Аксаков.