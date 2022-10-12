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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Депутат Луговой предложил упростить оплату покупок в иностранных интернет-магазинах

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Банкам разрешат не проводить обязательную идентификацию физических лиц, когда те переводят онлайн деньги иностранным компаниям, если сумма перевода не превышает 15 тысяч рублей, говорится в законопроекте № 211006-8, который внес в Госдуму депутат Андрей Луговой.

Сейчас законодательство разрешает банкам не проводить упрощенную идентификацию клиента, если он переводит средства без открытия банковского счета, в том числе электронные средства, в пользу юридических лиц и ИП в качестве оплаты за товары, работы и услуги, если сумма перевода не превышает 15 тысяч рублей.

При этом для перевода средств организации, созданной за рубежом, независимо от суммы нужно пройти процедуру идентификации - либо упрощенную, либо лично явиться в отделение, говорится в пояснительной записке к документу.

Для решения этой проблемы законопроект предлагает отменить идентификацию клиентов-физлиц, если сумма перевода за товары и услуги в пользу иностранных компаний не превышает 15 тысяч рублей.

"Принятие предлагаемых поправок даст возможность предоставить гражданам альтернативные способы оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах и оптимизировать административную нагрузку на банки, связанную с проведением процедур идентификации и упрощенной идентификации", - объяснил Луговой.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума Андрей Луговой
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