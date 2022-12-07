ЦБ готов разрешить майнерам продавать криптовалюту только на иностранных биржах

Регулятор концептуально поддержал внесенный в Думу законопроект о майнинге, но предложил свои ограничения

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Банк России концептуально поддерживает законопроект о легализации майнинга, но считает, что полученная в результате майнинга цифровая валюта должна продаваться только на иностранных биржах и только нерезидентам.

В случае ее продажи внутри России необходимо проводить обмен через уполномоченную организацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

"Банк России концептуально поддерживает законопроект. Он предусматривает ограничения на совершение сделок с криптовалютой, полученной в результате майнинга. При этом полагаем, что криптовалюта, полученная в результате майнинга, может быть продана исключительно с использованием иностранной информационной инфраструктуры и только нерезидентам", - сообщили в ЦБ.

"В свою очередь мы допускаем возможность снятия таких ограничений в рамках экспериментально правовых режимов при условии совершения сделок с криптовалютой через уполномоченную организацию. В целом мы придерживаемся позиции о недопустимости оборота цифровой валюты на территории РФ", - уточнили в пресс-службе.

В законопроекте №237585-8 о регулировании майнинга, который группа депутатов внесла в Госдуму в ноябре, майнерам предлагалось два варианта продажи добытой цифровой валюты: через иностранные системы без соблюдения норм закона о валютном регулировании и через площадку, которая будет создана в России в рамках экспериментального правового режима. В обоих случаях о сделках надо уведомлять ФНС. Механизм продажи криптовалюты майнерами вызывал споры и ранее, при подготовке предшествующих версий законопроекта, так как действующее законодательство запрещает расчеты в криптовалюте на территории России.

При этом во внесенном законопроекте нет упоминания о том, что криптовалюта майнеров должна продаваться только нерезидентам, а из формулировок про возможность продажи внутри России не следует, что уполномоченная организация должна быть одна.

"Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, может быть отчуждена лицом, осуществившим майнинг данной цифровой валюты, при условии, что при совершении сделок с ней не используются объекты российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в соответствии с установленным экспериментальным правовым режимом", - говорится в законопроекте.

6 декабря замминистра финансов Алексей Моисеев заявил журналистам, что Минфин не поддерживает представленную позицию ЦБ.

"У ЦБ появилась новая позиция, которую мы пока не можем принять. Фактически подводится под запрет майнинг, который производится не внутри экспериментально правового режима. То есть люди, которые должны делать майнинг, должны делать это через уполномоченную организацию, то есть фактически тотальное лицензирование. Мы против", - сказал журналистам Моисеев.

5 декабря председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что непримиримых противоречий по законопроекту нет.

"Позиции ЦБ и Минфина - они согласованы, есть другие ведомства, которые в этой процедуре участвуют, и вопрос времени, надеемся, что сегодня-завтра мы все отрегулируем. Непримиримых противоречий нет, те вопросы, которые есть по согласованию, я бы не хотел их озвучивать, иногда лучше жевать, была такая реплика в начале нулевых. Вопрос очень рабочий, сегодня-завтра он будет урегулирован", - заявлял депутат на форуме РБК "Криптовалюты, майнинг и цифровые активы".

В рамках одной из сессий форума эксперты также предупреждали о рисках продажи криптовалюты майнерами через иностранную инфраструктуру в случае введения санкций.

"Экспериментальная правовая зона - хорошая тема, действительно все это разрешить, но, на практике нашего российского законодательства, я знаю, что новая экспериментальная зона будет год как минимум собираться и составляться", - сказал исполнительный директор РАКИБ Александр Бражников.

Он отметил, что пока не ясен вопрос, как майнеры будут продавать криптовалюту в случае введения против них санкций со стороны зарубежных бирж. "ЦБ сказал: продавайте через сторонние, не российские финансовые институты, а если этот финансовый институт возьмет и примет решение, как некоторые биржи, что я ограничил действие российских майнеров тех же самых, и что дальше будем делать? Майнеры скажут: извините, мы не можем платить за электричество, потому что у нас нет российской финансовой системы, извините - ждите. Энергетики ждать не будут, они отключат, и все", - очертил возможный круг проблем эксперт.

В соответствии с обсуждаемым законопроектом, майнеры смогут с 1 января 2023 года продавать добытую цифровую валюту как на зарубежных площадках, так и в России - в рамках закона об экспериментальных цифровых режимах. Законопроект вводит определение "майнинг цифровой валюты", определение майнинг-пулов. Законопроект также вводит запрет на рекламу (или предложение в той или иной форме) цифровых валют, но при этом делает исключение для майнинга цифровой валюты.

Майнинг криптовалют - процесс сбора совершенных в сети транзакций криптовалют в блокчейн, для его проведения необходимо энергоемкое оборудование. Вознаграждение за майнинг могут получать как физические лица (индивидуальный майнинг), так и компании (работа в пуле). Оплата за майнинг начисляется на криптовалютные счета, для вывода средств с кошельков часто необходим их перевод в традиционные (фиатные) валюты центральных банков.