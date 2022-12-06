Что произошло за день: вторник, 6 декабря

Потеря "Дождем" (признан СМИ-иноагентом) лицензии в Латвии, рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России, батальоны самообороны в Белгородской области

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом). Национальный совет по электронным СМИ объяснил решение угрозой национальной безопасности и общественному порядку, а также нарушениями со стороны канала.

- Сергей Шойгу назвал целью российских ударов сокрушение военного потенциала Украины. На селекторном совещании глава Минобороны РФ заявил, что российские войска за последнее время взяли под контроль шесть населенных пунктов. По его словам, армия Украины за ноябрь потеряла более 8300 человек. Шойгу заявил, что украинские военные за последние две недели выпустили 33 крупнокалиберных снаряда по ЗАЭС, российские войска противовоздушной обороны перехватывают большую их часть.

- Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 60 российских военных.

- В Белгородской области создают батальоны самообороны в приграничных районах. Губернатор Вячеслав Гладков пояснил, что в них могут попасть люди с боевым опытом, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут быть призваны. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о наборе добровольцев в народные дружины.

- Число погибших при взрыве в жилом доме в Нижневартовске выросло до восьми. 7 декабря объявлено в городе днем траура.

- Горсуд Петербурга признал экстремистским движение "Весна" (признано в России иноагентом). Его деятельность в России теперь запрещена.

- "Свиной грипп" выявлен в 74 регионах России, заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей, сообщил Роспотребнадзор. глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил об эффективности российских вакцин против "свиного гриппа" и порекомендовал пользоваться масками.

- Дмитрий Песков вновь опроверг слухи о новой волне мобилизации в РФ и заявил, что в соцсетях публикуется "очень много провокационных сообщений".