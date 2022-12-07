Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 646,3 млн

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 646 377 098, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 644 848 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 99 077 996 и 1 082 224.

Индия - 44 675 162 и 530 638.

Франция - 38 384 992 и 160 402.

Германия - 36 649 979 и 158 559.

Бразилия - 35 396 191 и 690 229 (данные на утро вторника).

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды составил 853,1. В США на 1 млн жителей скончались 3 309 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 430, в Бразилии - 3 206, в Германии - 1 890.