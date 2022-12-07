Песков сообщил, что ответ на price cap для нефти продолжают согласовывать

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Россия еще не сформулировала ответные меры на введение "ценового потолка" на закупки ее нефти, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Продолжается анализ положения дел в этой области после принятия такого решения относительно "потолка" цен, проходит соответствующая работа и согласования. После того, как будут приняты окончательные решения, они будут документально сформулированы", - ответил он на соответствующий вопрос.

С 5 декабря Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель одновременно с с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия.

5 декабря Песков сказал, что это решение может привести к дестабилизации на мировом рынке нефти и что Россия его не признает.

6 декабря вице-премьер Александр Новак сказал, что чиновники вместе с нефтяным и компаниями дорабатывают механизм запрета использования ценового потолка и он будет введен до конца года.

Bloomberg узнал, что в качестве возможной ответной меры в Москве рассматривают возможность установки минимальной цены продажи нефти за рубеж. Комментируя эту публикацию, замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона не будет себя ограничивать в выборе ответных мер, но отказался уточнить, что именно обсуждается.