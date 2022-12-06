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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Рябков заявил, что Москва не будет ограничивать себя в выборе мер против "потолка" цен на нефть

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Россия не будет ограничивать себя в возможных ответах на установление Западом "потолка" цен на российскую нефть, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не буду пересказывать, излагать содержательную сторону наших контрмер. Запад и те, кто пляшет под западную дудку, должны быть готовы ко всему. Если они начинают какую-то войну без правил, мы не должны себя чувствовать ограниченными в собственных средствах противодействия", - сказал он журналистам в Москве.

Так он по просьбе "Интерфакса" прокомментировал появившиеся в агентстве Bloomberg сообщения о том, что в качестве возможной ответной меры в Москве рассматривают возможность установки минимальной цены продажи нефти за рубеж.

Установление Западом "потолка" цен на российскую нефть приведет к резкому скачку цен на энергоносители, при этом не скажется на экономическом потенциале России, заявил Рябков.

"Мы оцениваем это решение сугубо негативно. Это элементы экономической и психологической войны, которую западная группа ведет против России. Это не что-то новое: обсуждение этой идеи ведется давно. Было время для того, чтобы подготовиться", - сказал он журналистам в Москве.

"Мы несомненно найдем возможности для сбыта своей продукции. В очередной раз те, кто придумывает схемы, как ущемить российские интересы, окажется у разбитого корыта. Результата не будет, - результатом может стать новый скачок цен на западных рынках, новые повышенные счета для западных потребителей", - сказал Рябков, подчеркнув, что те, кто будет пользоваться преимуществами взаимодействия с Россией, на себе этих результатов не ощутит.

Рябков добавил: "наши экономические возможности не сузятся. Наши бюджетные поступления, я уверен, будут обеспечены".

МИД РФ Сергей Рябков
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