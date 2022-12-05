Песков заявил, что РФ не признает потолок цен на российскую нефть и готовит ответные меры

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Россия не намерена признавать введенный Западом потолок цен на нефть из РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Решение (по ответным мерам со стороны РФ - ИФ) готовится. Разумеется, очевидным является одно. Никаких потолков мы признавать не будем", - сказал Песков журналистам в понедельник.

У него также спросили, стоит ли миру готовиться к повышению цен на нефть.

"Изменится (ситуация с ценами - ИФ). Очевидным и неоспоримым является то, что принятие этих решений - шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков", - заявил представитель Кремля.

Введение рядом стран "потолка цен" на российскую нефть не скажется на финансировании и ходе специальной военной операции, отметил Песков.

"Экономика РФ обладает необходимым потенциалом обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции, и подобные меры на это не повлияют", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Но эти меры однозначно повлияют на стабильность мирового энергетического рынка с точки зрения его полной дестабилизации", - продолжил представитель Кремля.

"Потолок" цен

Постпреды стран ЕС в минувшую пятницу согласовали "потолок" цен на российскую нефть на уровне в $60 за баррель. Страны G7 объявили, что согласились установить потолок цен на нефть, экспортируемую из РФ по морю, на уровне в $60 за баррель.

"G7 вместе с Австралией присоединяются к ЕС и принимают потолок в $60 за баррель за поставляемую по морю нефть из России", - говорится в заявлении G7.

Глава Минфина США Джанет Йеллен отметила в отдельном заявлении, что, по мнению Вашингтона, такой шаг, с одной стороны, ограничит доходы РФ, а с другой - "сохранит стабильность поставок энергоносителей в мире".

Шестой пакет санкций Евросоюза, включающий эмбарго на импорт нефти из РФ, вступил в силу с понедельника. Кроме того, запрещается предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций. Исключение - если топливо было продано по цене не выше определенного потолка.

Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).