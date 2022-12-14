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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Более 530 журналистов в мире находятся под стражей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Рекордный рост числа журналистов, находящихся под стражей, отмечен в этом году по всему миру, сообщила в среду международная неправительственная организация "Репортеры без границ".

"В общей сложности 533 журналиста по состоянию на 1 декабря находятся в местах заключения в связи с профессиональной деятельностью, что на 13,4% больше, чем в прошлом году", - говорится в опубликованном докладе организации.

При этом "Репортеры" отметили рекордное количество содержащихся в тюрьмах журналисток - 78 женщин, что на 30% больше, чем в 2021 году.

В докладе говорится, что первое место по числу находящихся в заключении журналистов (110 человек) удерживает Китай.

"Репортеры без границ" также констатировали рост в этом году числа погибших работников СМИ. По данным организации, 57 журналистов были убиты в течение этого года, что на 18,8% больше, чем годом ранее.

Рост числа погибших репортеров в докладе связывают отчасти с конфликтом на Украине, где за первые шесть месяцев боевых действий были убиты восемь журналистов.

Однако более 60% журналистов погибли в странах, где в 2022 году сохранялась мирная обстановка, указывается в докладе.

При этом Латинская Америка названа в документе наиболее опасным для журналистов регионом (47,4% погибших) в 2022 году.

Репортеры без границ
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