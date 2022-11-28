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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

В Минздраве заявили, что более 90% людей с ВИЧ в РФ знают о своем диагнозе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Более 90% людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в России знают о своем диагнозе; исходя из этого показателя, в стране менее 1 млн инфицированных, с учетом тех людей, которые не знают о своем ВИЧ-статусе, заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

"У нас есть все основания считать, что более 90% больных ВИЧ-инфекцией в нашей стране знают свой статус. Таким образом, пересчитывая эти цифры, речь идёт о том, что и с теми больными, по которым можно сделать прогноз, подумать, что они не знают свой ВИЧ-статус, у нас больных все равно меньше миллиона", - сказал Мазус на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

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По его словам, важно, чтобы на каждого больного, который находится на учете, были назначены необходимые лекарственные препараты и обеспечен медицинский сервис.

Ранее руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Вадим Покровский заявил, что вирус иммунодефицита человека выявлен у 1% населения РФ. По его словам, до 1,5 млн граждан в России инфицированы; число людей с диагностированной ВИЧ-инфекцией растет.

В свою очередь Мазус заявил, что количество людей, живущих с ВИЧ в России, по данным прошлого года, составило свыше 850 тыс. По его словам, данные академика Покровского о 1,5 млн инфицированных в стране не верифицированы и носят оценочный характер.

Минздрав Алексей Мазус
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