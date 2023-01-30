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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Красный Крест заявил о неготовности мирового сообщества к угрозе новых эпидемий

Красный Крест заявил о неготовности мирового сообщества к угрозе новых эпидемий
Фото: Sanchit Khanna/Hindustan Times via Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Мир пока не подготовился должным образом к возможным новым эпидемиям, говорится в докладе Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК).

"Все страны все так же не готовы к вспышкам эпидемий в будущем", - отмечается в отчете c выводами, сделанными в ходе борьбы с пандемией COVID-19.

По данным МФОКК, несмотря на три года COVID-мер, правительства разных стран с точки зрения реагирования на эпидемиологические угрозы находятся в положении не лучше, нежели в 2019 году.

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В МФОКК отметили, что странам не нужно исключать из рассмотрения перспективу столкновения сразу "с несколькими факторами риска, а не с одним": так, стихийные бедствия в мире происходят все чаще, а COVID-19 стал лишь одной из инфекционных болезней, с которым приходится иметь дело человечеству.

В Федерации также призвали страны мира увеличить расходы на здравоохранение до 1% от их ВВП к 2025 году. Также в рамках подготовки к возможным новым кризисам, подобным пандемии COVID-19, МФОКК рекомендовал решать вопрос неравномерного доступа к услугам здравоохранения, разрабатывать более дешевые и доступные средства борьбы с пандемиями, уделять внимание социально-экономическим проблемам населения.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что COVID-19 продолжает оставаться чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а уровень его распространения все еще очень высок.

Эпидемия одиночества

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