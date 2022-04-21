Экс-глава райотдела курской полиции получил 13 лет за шпионаж в пользу Украины

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Курский облсуд в четверг вынес приговор по уголовному делу о госизмене в отношении бывшего начальника Золотухинского районного отдела полиции Дмитрия Борзенкова, он получил 13 лет колонии, сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области.

Подсудимый признан виновным по ст.275 УК РФ (государственная измена). Борзенкову назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 200 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в ходе прений сторон гособвинение просило назначить Борзенкову 16 лет лишения свободы со штрафом 250 тыс. руб.

Он будет лишен звания подполковник полиции и уволен со службы.

Борзенков не признал себя виновным в предъявленном обвинении на судебном заседании, как и в ходе предварительного следствия.

Дело рассматривалось коллегиальным составом суда в закрытом судебном заседании.

В конце июня 2020 года о задержании Борзенкова сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным контрразведки, полицейский "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".

Официально фабула дела не раскрывалась, однако источник "Интерфакса" вскоре после задержания Борзенкова сообщил, что тот, возможно, передавал украинским спецслужбам секретные сведения, связанные с передвижением российских войск.