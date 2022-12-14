Москалькова сообщила о поступающих жалобах насчет мобилизации, несмотря на ее завершение

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ей продолжают поступать жалобы по вопросам мобилизации, несмотря на то, что она "де-факто" завершена.

"Мы сегодня по вопросам мобилизации, несмотря на то, что она уже завершена, по крайней мере де-факто, получаем много обращений (...) и, конечно, это очень тяжелая тема", - сказала Москалькова на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Как заявила омбудсмен, "мы понимаем и государственную задачу, мы понимаем и задачу конкретной личности", поэтому "стараемся сделать все возможное, чтобы выполнялся закон (по проведению мобилизации - ИФ), чтобы не нарушались вопросы этики соблюдения этого закона и помочь людям".

Москалькова также предложила провести ревизию всех законов, которые принимались для поддержки семей тех, кто принимает участие в СВО, а также посмотреть, что нужно еще принять.

Омбудсмен отметила, что в аппарат уполномоченного "приходят по военным вопросам 60-70 обращений в день". "Это вот эти звонки, они ужасные, надрывные, тяжелые", - сказала она.

Кроме того, она сообщила, что по ее обращению из Минобороны РФ был приглашен психолог, который обучает работников аппарата принимать такие обращения, "он обучает, как вообще говорить с ними, потому что это вопросы страшно тяжелые".

8 декабря омбудсмен РФ сообщила об отмене более 200 ошибочных случаев мобилизации граждан только по ее обращениям. "Были и неверные, ошибочные мобилизации, более 200 только по моим обращениям было аннулировано. Но совершенно очевидно, когда у человека четверо детей или больной ребенок, прикованный к постели, все выправлялось по ходу", - сказала Москалькова на заседании Общественной палаты РФ, добавив, что аппарат уполномоченного получил 11 тыс. обращений по вопросам, связанным с проведением специальной военной операции, в том числе возвращением из плена и поиску пропавших без вести.

Частичная мобилизация

Частичная мобилизация проводилась в РФ с 21 сентября.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина о завершении мобилизационных мероприятий. "Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется. Установленное вами задание - 300 тыс. человек - выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - заявил тогда Шойгу.

4 ноября Путин сообщил, что в рамках проведения специальной военной операции мобилизованы 318 тыс. человек. "У нас - 318 тысяч. Почему 318? Потому что добровольцы. Количество добровольцев - оно не сокращается", - сказал Путин участниками молодежных и волонтерских организаций в День народного единства.

7 декабря Путин заявил, что разговоры о проведении дополнительной мобилизации в России не имеют смысла, в этом сейчас нет необходимости. "Половина из всех мобилизованных граждан не находится в группировке вообще, они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку (...) это так называемый боевой резерв (...) В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой", - сказал Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека в минувшую среду.

По его словам, из 300 тыс. мобилизованных только 150 тыс. находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них 77 тыс. - непосредственно в боевых подразделениях, а остальные выполняют функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку.

9 декабря Путин заявил об отсутствии факторов для возобновления частичной мобилизации. "Нет, таких факторов сегодня не просматривается", - сказал Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос, какие факторы могут повлиять на возобновление мобилизации.