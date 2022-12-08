РСПП предложил вести льготные закупки российской спецтехники за счет доходов от утильсбора

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил правительству разрешить "Автодор-лизингу" льготные закупки не только иностранной, но и российской спецтехники, за счет дополнительных доходов от индексации утильсбора.

В письме РСПП на имя премьер-министра Михаила Мишустина, с которым ознакомился "Интерфакс", отмечается, что эта мера позволит "обеспечить инфраструктурное дорожное строительство необходимой техникой и поддержать отечественных машиностроителей, в том числе стимулируя перспективные разработки в целях импортозамещения".

Для финансирования льготного лизинга российской спецтехники через "Автодор-лизинг" союз предлагает правительству через распоряжение докапитализировать из бюджета действующую программу льготного лизинга спецтехники (постановление 811), в рамках которой субсидируются 10-15%-ные скидки на лизинг выпущенных в России строительно-дорожных, коммунальных и сельскохозяйственных машин. На эту программу в 2022 году было предусмотрено 2 млрд рублей.

В качестве источника дополнительных субсидий РСПП предлагает использовать дополнительные доходы федерального бюджета от утвержденной ранее индексации утильсбора на спецтехнику. По мнению союза, 90% от общей суммы таких доходов целесообразно направить на субсидирование приобретения российской техники и 10% - на прямую поддержку ее производителей.

"Направление доходов от индексации утильсбора целевым образом на субсидирование приобретения дорожно-строительными компаниями техники российского производства будет способствовать решению задач импортозамещения и защиты национального производителя. В противном случае рост утилизационного сбора приведет к некомпенсируемому повышению стоимости зарубежной строительно-дорожной техники, что обернется для дорожных строителей очередным ростом издержек и сокращением прибыли", - отмечает РСПП.

Индексацию утильсбора на ряд наименований дорожно-строительной техники правительство утвердило в конце ноября, она произойдет с 1 января 2023 года. В обоснование решения повысить сбор Минпромторг отмечал "значительное увеличение доли техники из КНР, которое происходит в том числе за счет агрессивной ценовой политики китайских производителей". Дополнительный объем поступлений в бюджет от уплаты сбора в связи с его индексацией, по подсчетам министерства, в 2023-2025 годах превысит 55 млрд рублей.

ООО "Автодор-лизинг" было зарегистрировано в июне 2022 года под деятельность по обновлению парка дорожно-строительной техники в России при содействии государства. По данным ЕГРЮЛ, его участниками являются госкомпания "Автодор", владеющая 25,1% долей через 100%-ную "дочку" ООО "Автодор-Инфраинвест", и дочерние структуры банка - АО "Газпромбанк Лизинг" (51%) и ООО "Инфраструктура ГЧП" (23,9%).

Правительство в мае запустило программу льготного кредитования на закупку "Автодор-лизингом" импортной дорожно-строительной техники, финансирование которой осенью было расширено с 30 до 120 млрд рублей.

"Автодор" и Газпромбанк публично представили программу в конце октября. Госкомпания в своем сообщении сообщала, что общая потребность страны в дорожно-строительной технике на ближайшие три года составляет 31 тысячу единиц. "Существенные объемы могут быть закрыты предприятиями отечественного машиностроительного комплекса. В то же время ряд номенклатур дорожно-строительной техники - широкозахватные гусеничные асфальтоукладчики, ресайклеры, дорожные фрезы - в настоящее время не имеют российских аналогов", - отмечал "Автодор".

Гендиректор "Газпромбанк Лизинга" Максим Калинкин в свою очередь заявлял: "Мы не исключаем финансирование отечественной строительно-дорожной техники на условиях льготного лизинга на базе новой лизинговой компании. Появление нового игрока положительно отразится на рынке лизинга и предоставит привлекательные условия для конечных пользователей - лизингополучателей".