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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха в Химках после пожара в OBI

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор не выявил превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздхе в Химках в районе продолжающегося пожара на территории "Мега", сообщил телеканалу "Россия 24" начальник управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

"По информации, угрозы и превышения ПДК нет, угрозы жизни здоровью тоже нет. Ситуация спокойная", - сказал он.

Полетыкин назвал предварительной причиной возгорания нарушение техники безопасности во время сварочных работ. В СК заявили, что работы проводились без должной квалификации.

В 10:40 в МЧС сообщили, что открытое горение на месте здания OBI ликвидировано.

Гипермаркет OBI загорелся около 6 утра и выгорел полностью. По данным МЧС, погиб один человек. В 8:25 пожар был локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Уголовное дело о пожаре расследуется по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Пожар в ТЦ "Мега Химки"

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Москва Московская область Химки МЧС Мега OBI Роспотребнадзор Сергей Полетыкин
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