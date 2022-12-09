Путин обвинил Запад в беззастенчивой эксплуатации Украины

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Запад на протяжении нескольких лет эксплуатировал Украину, превратил ее в колонию, а теперь использует ее народ как таран в борьбе против России, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств стран-участниц ШОС и СНГ.

"На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал её ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наёмников, толкает её на самоубийственный путь", - сказал он.

По его словам, США и их сателлиты в международных отношениях делают ставку на силовой фактор и они фактически разрушили десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности, агрессивно расширяют географию экспансии НАТО.

"Для того чтобы сдержать, блокировать любые альтернативные модели развития, они прибегают к незаконным экономическим и торговым санкциям, используют технологии "цветных революций" для смещения неугодных правительств и разжигают военные конфликты, своими откровенными провокациями повышают градус напряженности и конфронтации в разных регионах мира", - продолжил он, подчеркнув, что последствия подобных действий можно сегодня наблюдать на Украине.