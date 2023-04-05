Путин упрекнул США в поддержке цветных революций

Он заявил о готовности выстраивать отношения с Вашингтоном исключительно на принципах равенства

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин констатировал, что отношения России и США переживают глубокий кризис, а также заявил, что политика Соединенных Штатов, в том числе поддержка цветных революции в итоге и привела к нынешнему кризису на Украине.

Он заявил об этом на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. В церемонии участвовала новый американский посол Линн Трейси.

"Отношения РФ и США, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению, - сказал президент. - В его основе принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка".

Обращаясь к Трейси, он отметил, что ему не хотелось бы нарушать благостную обстановку вручения верительных грамот, но добавил: "Знаю, что, возможно, вы не согласитесь со мной, но не могу не сказать сегодня о том, что использование США в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых "цветных революций", поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году в конечном итоге привела к сегодняшнему украинскому кризису, дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений".

Он напомнил, что Москва "всегда выступала за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела".

"Будем этим руководствоваться и в дальнейшем", - заключил президент.

На этой же церемонии Путин отметил кризис и в отношениях России с Евросоюзом, но также выразил надежду, что эти контакты будут выстраиваться в нужном для обеих сторон ключе.